В Краснодаре в коттеджном поселке «Виктория» без света остаются 40 домов

Источник: Комсомольская правда

В результате проверки прокуратура нашла нарушения в деятельности управляющей компании «Уютный дом», которая предоставляла услуги по электроснабжению в коттеджном поселке «Виктория».

Установлено, что 17 декабря в 18:50 и 19:20 загорелись трансформаторные подстанции, расположенные по улице Ленина и Школьной. Причиной пожара называют короткие замыкания проводки.

18 декабря компания «Уютный дом» приступила к ремонтным работам, которые должны были быть окончены спустя 24 часа. В ночь на 19 число дополнительные аварийные службы подключили два дизельных генератора для обеспечения электро- и водоснабжения жителей ДНТ «Виктория».

— Несмотря на то, что ремонтные работы по восстановлению трансформаторных подстанций ведутся в круглосуточном режиме, без электроснабжения остается около 35 — 40 домовладений, — рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.