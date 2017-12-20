Ранее судимый наркоман организовал притон в Октябрьске

Как установили сотрудники полиции, наркозависимый, состоящий на учете в наркодиспансере, ранее судимый за хранение наркотических средств местный житель систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.

При проведении обследования жилища сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к организации наркопритона — наркотическое средство и посуда с остаточными следами наркотика. В квартире находилось два человека в состоянии наркотического опьянения, которые подтвердили факт своего неоднократного пребывания в данном помещении с целью употребления наркотических средств.