В Тольятти под колесами маршрутки погиб почетный гражданин города
Во вторник, 19 декабря, около 18:00 на улице Мира в Тольятти произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта, сообщает
Во вторник, 19 декабря, около 18:00 на улице Мира в Тольятти произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта, сообщает
По данным сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель маршрутки марки Fiat Ducato в районе пересечения улиц Мира и Карла Маркса сбил 85-летнего мужчину. По словам водителя, ему горел зеленый сигнал светофора, а пенсионер на тот момент переходил проезжую часть.
В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Как сообщают в паблике «Происшествия Тольятти», погибший — это, возможно, почетный гражданин Тольятти Юрий Рыбалко.
В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.