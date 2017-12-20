В Тольятти под колесами маршрутки погиб почетный гражданин города

По данным сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель маршрутки марки Fiat Ducato в районе пересечения улиц Мира и Карла Маркса сбил 85-летнего мужчину. По словам водителя, ему горел зеленый сигнал светофора, а пенсионер на тот момент переходил проезжую часть.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Как сообщают в паблике «Происшествия Тольятти», погибший — это, возможно, почетный гражданин Тольятти Юрий Рыбалко.