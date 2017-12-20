Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
Россияне подвели секс-итоги года
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Забавный шарпей, похожий на медвежонка, стал звездой соцсетей
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Забавный шарпей, похожий на медвежонка, стал звездой соцсетей
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
09:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти под колесами маршрутки погиб почетный гражданин города

Во вторник, 19 декабря, около 18:00 на улице Мира в Тольятти произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель маршрутки марки Fiat Ducato в районе пересечения улиц Мира и Карла Маркса сбил 85-летнего мужчину. По словам водителя, ему горел зеленый сигнал светофора, а пенсионер на тот момент переходил проезжую часть.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Как сообщают в паблике «Происшествия Тольятти», погибший — это, возможно, почетный гражданин Тольятти Юрий Рыбалко.

В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Прощай, любимая учительница»: педагог начальных классов умерла прямо во время урока
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Памфилова обвинила Ходорковского в давлении на ЦИК
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Ева Лонгория беременна первенцем Актриса скоро станет мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь