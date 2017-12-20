Самолет с кыргызскими депутатами на борту не смог приземлиться в Ташкенте

«Аэропорт не смог принять рейсы из Стамбула, Минска, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, Бишкека и Рима. Самолеты благополучно приземлились в аэропортах “Самарканд” и “Навои”. На запасные аэродромы направлены рейсы из Парижа и Лондона, а также самолет авиакомпании Turkish Airlines», — отметили в «Узбекистон хаво йуллари».