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09:58 (мск), источник: Newsroom24.ru

29-летний мужчина организовал наркопритон в Нижнем Новгороде

Происшествие случилось в Сормовском районе.

29-летний мужчина задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что с 9 по 28 ноября 2017 года ранее судимый и нигде не работающий житель Сормовского района систематически предоставлял наркозависимым лицам, помещение своей квартиры в жилом доме по ул. Культуры для употребления наркотических средств. В качестве оплаты за свои услуги он получал дозы наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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