29-летний мужчина организовал наркопритон в Нижнем Новгороде

29-летний мужчина задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В ходе предварительного расследования установлено, что с 9 по 28 ноября 2017 года ранее судимый и нигде не работающий житель Сормовского района систематически предоставлял наркозависимым лицам, помещение своей квартиры в жилом доме по ул. Культуры для употребления наркотических средств. В качестве оплаты за свои услуги он получал дозы наркотика.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.



