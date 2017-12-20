Пропавшего в Башкирии три дня назад пенсионера нашли мертвым

Родные и близкие оперативно сообщили о пропаже волонтерам группы поиска «Лиза Алерт» и написали заявление в полицию. 20 декабря пришли плохие новости: родственники пенсионера нашли его самостоятельно, сообщают добровольцы. Мужчина мертв. При каких обстоятельствах и причины смерти пока не называются.