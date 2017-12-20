Пропавшего в Башкирии три дня назад пенсионера нашли мертвым
УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 63-летний Александр Осипов из Октябрьского пропал 17 декабря.
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УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 63-летний Александр Осипов из Октябрьского пропал 17 декабря.
Родные и близкие оперативно сообщили о пропаже волонтерам группы поиска «Лиза Алерт» и написали заявление в полицию. 20 декабря пришли плохие новости: родственники пенсионера нашли его самостоятельно, сообщают добровольцы. Мужчина мертв. При каких обстоятельствах и причины смерти пока не называются.
Александр Осипов ушел из дома три дня назад в неизвестном направлении. Больше живым его никто не видел.