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12:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина погиб при пожаре в Сергачском районе Нижегородской области в ночь на 20 декабря

Мужчина погиб при пожаре в Сергачском районе Нижегородской области в ночь на 20 декабря 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительным данным, в дер. Мамешево произошло возгорание жилого кирпичного дома. Прибывшие сотрудники МЧС после тушения пожара обнаружили тело погибшего 59-летнего хозяина. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

При осмотре места происшествия следователи установили, что в доме имелось только электроснабжение. На теле погибшего следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.

С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, очаг возгорания находился около электроприборов: телевизора и электрообогревателя. Как основная версия произошедшего следователями рассматривается неисправность электропроводки или электрооборудования.

Сообщается также, что погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

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