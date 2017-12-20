Мужчина погиб при пожаре в Сергачском районе Нижегородской области в ночь на 20 декабря

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительным данным, в дер. Мамешево произошло возгорание жилого кирпичного дома. Прибывшие сотрудники МЧС после тушения пожара обнаружили тело погибшего 59-летнего хозяина. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

При осмотре места происшествия следователи установили, что в доме имелось только электроснабжение. На теле погибшего следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.

С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, очаг возгорания находился около электроприборов: телевизора и электрообогревателя. Как основная версия произошедшего следователями рассматривается неисправность электропроводки или электрооборудования.