Двое воронежцев устроили кровавую драку у кафе на проспекте Революции

17 декабря в дежурную часть поступило сообщение о драке на Проспекте Революции. Конфликт разыгрался примерно в семь часов утра рядом с кафе. Поссорились двое парней, 26-летний и 24-летний. Первый несколько раз ударил второго по лицу, тот рухнул на землю и получил закрытую черепно-мозговую травму.