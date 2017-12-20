Двое воронежцев устроили кровавую драку у кафе на проспекте Революции
Закончилась она
Закончилась она
17 декабря в дежурную часть поступило сообщение о драке на Проспекте Революции. Конфликт разыгрался примерно в семь часов утра рядом с кафе. Поссорились двое парней, 26-летний и 24-летний. Первый несколько раз ударил второго по лицу, тот рухнул на землю и получил закрытую
— Момент совершения преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Мужчину задержали, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 8 лет лишения свободы.