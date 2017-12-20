Роспотребнадзор уличил частных стоматологов в ценовых махинациях на Урале

В ведомство обратилась местная жительница, которая обследовала в этой клинике своего ребенка.

«Перед началом процедуры она узнала стоимость данной услуги и была с ней согласна. Однако по завершении обследования сотрудник стоматологии озвучил стоимость медицинской услуги, отличающуюся от первоначальной цены, указав, что в стоимость консультации была включена работа по заполнению амбулаторной карты и использование гигиенического набора», — говорится в сообщении.

Женщина направила претензию и потребовала вернуть разницу в цене, но руководство стоматологии ей отказало.

Проверка Роспотребнадзора показала, что ООО «Дента-люкс» нарушает законодательство. Клинику уличили в том, что она не предоставляет достоверную информацию как на официальном сайте организации, так и в типовом договоре, а также договорах, заключаемых с потребителями медуслуг. В документы включались условия, ущемляющие их права.