Хроника ДТП в Крыму: за сутки пострадали три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма за минувшие сутки пострадали три человека, из них двое — пешеходы. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма за минувшие сутки пострадали три человека, из них двое — пешеходы. Об этом сообщили в
Авария с участием мопеда Honda и автомобиля ВАЗ-21043 произошла накануне днем на автодороге
Два ДТП с участием пешеходов произошли вечером в крымской столице. Так, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по ул. Маяковского, наехал на 44-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки и ссадину локтевого сустава.
В то же время водитель автомобиля Lada Priora на ул. Александра Невского сбил 37-летнего пешехода, который переходил дорогу не по установленному месту в зоне видимости «зебры». У него медики диагностировали травму головы,