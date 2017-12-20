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10:27 (мск), источник: РИА Крым

Хроника ДТП в Крыму: за сутки пострадали три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма за минувшие сутки пострадали три человека, из них двое — пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

Авария с участием мопеда Honda и автомобиля ВАЗ-21043 произошла накануне днем на автодороге Нижнегорский-Белогорск. Водитель машины совершил столкновение с мопедом, который пересекал дорогу с левой обочины направо по ходу движения авто. В результате мопедист получил травму головы, сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области.

Два ДТП с участием пешеходов произошли вечером в крымской столице. Так, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по ул. Маяковского, наехал на 44-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки и ссадину локтевого сустава.

В то же время водитель автомобиля Lada Priora на ул. Александра Невского сбил 37-летнего пешехода, который переходил дорогу не по установленному месту в зоне видимости «зебры». У него медики диагностировали травму головы, ушиблено-рваную рану лобной области и брови.

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