Хроника ДТП в Крыму: за сутки пострадали три человека

Авария с участием мопеда Honda и автомобиля ВАЗ-21043 произошла накануне днем на автодороге Нижнегорский-Белогорск. Водитель машины совершил столкновение с мопедом, который пересекал дорогу с левой обочины направо по ходу движения авто. В результате мопедист получил травму головы, сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области.

Два ДТП с участием пешеходов произошли вечером в крымской столице. Так, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по ул. Маяковского, наехал на 44-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки и ссадину локтевого сустава.