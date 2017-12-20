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10:43 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе разыскивается подросток, ушедший из дома

14-летний подросток, проживающий в секторе Буюканы, ушел из дома 17 декабря и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, у юноши худощавое телосложение и короткая стрижка. Из особых примет пропавшего в полиции выделили шрам на левой стороне лица. В день исчезновения на нем были джинсы синего цвета, на ногах — черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о молодом человеке просят сообщить по номерам: 74−19−31, 74−02−38, 74−43−24, 079064191.

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