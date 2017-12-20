В Кишиневе разыскивается подросток, ушедший из дома
14-летний подросток, проживающий в секторе Буюканы, ушел из дома 17 декабря и до сих пор не вернулся.
14-летний подросток, проживающий в секторе Буюканы, ушел из дома 17 декабря и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, у юноши худощавое телосложение и короткая стрижка. Из особых примет пропавшего в полиции выделили шрам на левой стороне лица. В день исчезновения на нем были джинсы синего цвета, на ногах — черные туфли.
Всех, кому