В Кишиневе разыскивается подросток, ушедший из дома

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, у юноши худощавое телосложение и короткая стрижка. Из особых примет пропавшего в полиции выделили шрам на левой стороне лица. В день исчезновения на нем были джинсы синего цвета, на ногах — черные туфли.