Свердловские полицейские завершили расследование громкого уголовного дела по факту обмана дольщиков
Материалы направлены в суд.
Материалы направлены в суд.
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства», — об этом рассказал
По его сведениям, собранные материалы из полиции направлены в суд Ленинского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. Он обвиняется в том, что период с 2011 по 2016 год совершил хищение денежных средств, принадлежащих
До настоящего времени строительство жилья для граждан так и не завершено.
«С целью изобличения мошеннической схемы свердловской полицией разработан и реализован план следственных действий, включавший в себя проведение ряда обысков и выемок, трудоемких бухгалтерских и
Часть третья статьи 159.4 УК Российской Федерации — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное путем обмана, в особо крупном размере, по которой было возбуждено и расследовано свердловской полицией уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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