Свердловские полицейские завершили расследование громкого уголовного дела по факту обмана дольщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства», — об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его сведениям, собранные материалы из полиции направлены в суд Ленинского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. Он обвиняется в том, что период с 2011 по 2016 год совершил хищение денежных средств, принадлежащих жилищно-строительному кооперативу. Являясь одним из учредителей фирмы застройщика, предприниматель создал ряд организаций, которые должны были заниматься юридическими и бухгалтерскими вопросами, а также выполнять различные ремонтные и строительные работы. По предварительным данным следствия, порядка 30 миллионов рублей обвиняемый перевел на счета своих номинальных организаций, которые впоследствии присвоил.

Привлечение пайщиков осуществлялось путем широкой рекламной кампании на телевидении, в печатных изданиях, в сети Интернет.

До настоящего времени строительство жилья для граждан так и не завершено.

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«С целью изобличения мошеннической схемы свердловской полицией разработан и реализован план следственных действий, включавший в себя проведение ряда обысков и выемок, трудоемких бухгалтерских и строительно-технических экспертиз. В результате тщательного анализа документов и допросов свидетелей установлены номинальные организации, на которые выводились денежные средства ЖСК, собранные с дольщиков. Существенную помощь в изобличении подозреваемого оказали эксперты криминалистического центра, сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального полицейского главка, а также гражданские специалисты из Управления капитального строительства», -отметил полковник Горелых.

Часть третья статьи 159.4 УК Российской Федерации — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное путем обмана, в особо крупном размере, по которой было возбуждено и расследовано свердловской полицией уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.