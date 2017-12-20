Злостная алиментщица сядет в тюрьму за взятку приставу

Источник: РИАЦ

Волгоградка долго не платила алименты ребенку, из-за чего у нее образовалась задолженность в размере более 400тысяч рублей. Женщина обратилась к приставу с просьбой за денежное вознаграждение не принимать в отношении нее меры принудительного исполнения по взысканию алиментных платежей. О данном факте госслужащий сообщил в отдел по противодействию коррупции.

При передаче денежных средств в размере 11 тысяч рублей взяточница была задержана. В настоящее время приговором суда женщина признана виновной в даче взятки должностному лицу.