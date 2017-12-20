Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
46-летняя Лера Кудрявцева вызвала критику фанатов - СМИ
Собчак о семейной жизни: Я боюсь своего мужа
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
13:45 (мск), источник: РИАЦ

Злостная алиментщица сядет в тюрьму за взятку приставу

Нерадивая мать решила подкупить пристава, пытаясь уйти от ответственности за неуплату долга по алиментным платежам, за что поплатилась своей свободой.

Источник: РИАЦ

Волгоградка долго не платила алименты ребенку, из-за чего у нее образовалась задолженность в размере более 400тысяч рублей. Женщина обратилась к приставу с просьбой за денежное вознаграждение не принимать в отношении нее меры принудительного исполнения по взысканию алиментных платежей. О данном факте госслужащий сообщил в отдел по противодействию коррупции.

При передаче денежных средств в размере 11 тысяч рублей взяточница была задержана. В настоящее время приговором суда женщина признана виновной в даче взятки должностному лицу.

За совершенное преступление должнице по алиментам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, а именно 110 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Под Волгоградом задержали водителя ВАЗа, сбившего насмерть двух пешеходов
В работе касс торговых сетей и заправок произошел сбой
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь