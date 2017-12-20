Злостная алиментщица сядет в тюрьму за взятку приставу
Нерадивая мать решила подкупить пристава, пытаясь уйти от ответственности за неуплату долга по алиментным платежам, за что поплатилась своей свободой.
Нерадивая мать решила подкупить пристава, пытаясь уйти от ответственности за неуплату долга по алиментным платежам, за что поплатилась своей свободой.
Волгоградка долго не платила алименты ребенку,
При передаче денежных средств в размере 11 тысяч рублей взяточница была задержана. В настоящее время приговором суда женщина признана виновной в даче взятки должностному лицу.
За совершенное преступление должнице по алиментам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, а именно 110 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима.