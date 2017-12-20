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16:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области задержали водителя, сбившего двух пешеходов

Полицейские Нехаевского района Волгоградской области задержали 29-летнего водителя, насмерть сбившего двух пешеходов, а позже заявившего об угоне своей «шестерки».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 19 декабря в 3:40 в полицию позвонил 29-летний житель Нехаевского района. Он сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль ВАЗ-2106.

Выехавшая к месту происшествия следственно-оперативная группа обнаружила двух лежащих на дороге мужчин. 61-летний пешеход погиб на месте, второй, 46-летний — умер на руках медиков. Также рядом с телами полицейские обнаружили фрагменты якобы угнанной машины.

В ходе дальнейшей проверки стражи порядка выяснили, что угона не было, а 29-летний мужчина, управляя «шестеркой», сбил двух пешеходов, и, чтобы избежать ответственности, заявил об угоне.

Сейчас мужчина задержан. Он уже стал фигурантом уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за заведомо ложный донос.

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