В Волгоградской области задержали водителя, сбившего двух пешеходов
Полицейские Нехаевского района Волгоградской области задержали 29-летнего водителя, насмерть сбившего двух пешеходов, а позже заявившего об угоне своей «шестерки».
Полицейские Нехаевского района Волгоградской области задержали 29-летнего водителя, насмерть сбившего двух пешеходов, а позже заявившего об угоне своей «шестерки».
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Выехавшая к месту происшествия
В ходе дальнейшей проверки стражи порядка выяснили, что угона не было, а 29-летний мужчина, управляя «шестеркой», сбил двух пешеходов, и, чтобы избежать ответственности, заявил об угоне.
Сейчас мужчина задержан. Он уже стал фигурантом уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за заведомо ложный донос.