В Волгоградской области задержали водителя, сбившего двух пешеходов

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 19 декабря в 3:40 в полицию позвонил 29-летний житель Нехаевского района. Он сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль ВАЗ-2106.

Выехавшая к месту происшествия следственно-оперативная группа обнаружила двух лежащих на дороге мужчин. 61-летний пешеход погиб на месте, второй, 46-летний — умер на руках медиков. Также рядом с телами полицейские обнаружили фрагменты якобы угнанной машины.

В ходе дальнейшей проверки стражи порядка выяснили, что угона не было, а 29-летний мужчина, управляя «шестеркой», сбил двух пешеходов, и, чтобы избежать ответственности, заявил об угоне.