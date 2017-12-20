Под Воронежем фура насмерть сбила мужчину на трассе
Личность погибшего устанавливается.
Личность погибшего устанавливается.
На трассе «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе фура насмерть сбила пешехода, сообщила
Грузовой автомобиль Renault Magnum с прицепом ехал со стороны Воронежа в направлении Тамбова. Фурой управлял 42-летний житель Белгородской области. Пешеход умер на месте аварии до приезда «скорой». Личность погибшего еще не установлена. На вид ему 40−50 лет.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
В Воронежской области 19 декабря зафиксировано 167 аварий, в них пострадали шесть человек.