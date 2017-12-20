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11:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем фура насмерть сбила мужчину на трассе

Личность погибшего устанавливается.

На трассе «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе фура насмерть сбила пешехода, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. ДТП произошло на 17 км дороги Р-193 в 17:50 во вторник, 19 декабря.

Грузовой автомобиль Renault Magnum с прицепом ехал со стороны Воронежа в направлении Тамбова. Фурой управлял 42-летний житель Белгородской области. Пешеход умер на месте аварии до приезда «скорой». Личность погибшего еще не установлена. На вид ему 40−50 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

В Воронежской области 19 декабря зафиксировано 167 аварий, в них пострадали шесть человек.

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