Под Воронежем фура насмерть сбила мужчину на трассе

На трассе «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе фура насмерть сбила пешехода, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. ДТП произошло на 17 км дороги Р-193 в 17:50 во вторник, 19 декабря.

Грузовой автомобиль Renault Magnum с прицепом ехал со стороны Воронежа в направлении Тамбова. Фурой управлял 42-летний житель Белгородской области. Пешеход умер на месте аварии до приезда «скорой». Личность погибшего еще не установлена. На вид ему 40−50 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.