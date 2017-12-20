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11:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске трудный подросток ограбил пенсионерку

В минувший вторник, 19 декабря, в полицию обратилась пенсионерка, заявившая, что ее обокрали на улице.

По ее словам, на улице 14-ая Линия к ней сзади подбежал неизвестный молодой человек, выхватил из рук сумку с деньгами и продуктами питания и скрылся.

Женщина, оправившись от первоначального шока, поспешила домой, откуда уже позвонила в полицию. Сумму ущерба она определила в 3500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Согласно показаниям потерпевшей, преступник выглядел крайне молодо. Это и навело полицейских на главного подозреваемого — 16-летнего подопечного, состоящего на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. За два минувших года он уже был трижды судим за кражу, грабеж и мошенничество.

При обыске дома у подростка полицейские нашли украденные у пенсионерки вещи. Теперь парню грозит до 4 лет тюрьмы.

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