В Омске трудный подросток ограбил пенсионерку
В минувший вторник, 19 декабря, в полицию обратилась пенсионерка, заявившая, что ее обокрали на улице.
В минувший вторник, 19 декабря, в полицию обратилась пенсионерка, заявившая, что ее обокрали на улице.
По ее словам, на улице 14-ая Линия к ней сзади подбежал неизвестный молодой человек, выхватил из рук сумку с деньгами и продуктами питания и скрылся.
Женщина, оправившись от первоначального шока, поспешила домой, откуда уже позвонила в полицию. Сумму ущерба она определила в 3500 рублей, сообщает
Согласно показаниям потерпевшей, преступник выглядел крайне молодо. Это и навело полицейских на главного подозреваемого — 16-летнего подопечного, состоящего на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. За два минувших года он уже был трижды судим за кражу, грабеж и мошенничество.
При обыске дома у подростка полицейские нашли украденные у пенсионерки вещи. Теперь парню грозит до 4 лет тюрьмы.