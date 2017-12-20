В Омске трудный подросток ограбил пенсионерку

По ее словам, на улице 14-ая Линия к ней сзади подбежал неизвестный молодой человек, выхватил из рук сумку с деньгами и продуктами питания и скрылся.

Женщина, оправившись от первоначального шока, поспешила домой, откуда уже позвонила в полицию. Сумму ущерба она определила в 3500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Согласно показаниям потерпевшей, преступник выглядел крайне молодо. Это и навело полицейских на главного подозреваемого — 16-летнего подопечного, состоящего на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. За два минувших года он уже был трижды судим за кражу, грабеж и мошенничество.