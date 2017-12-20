Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
В МВД рассказали о ПТС, которые станут недействительными
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Соловьев сказал украинцу как уход РФ с Донбасса сломал план Киева
МИД РФ: Москва ждет объяснений от Керри по Сирии
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде двух коммерсантов осудили за банкротство и мошенничество

В Волгограде вынесли приговор в отношении гендиректора и учредителя одного из ООО, обвиняемых в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжского УМВД России на транспорте, стражи порядка установили, что учредитель и гендиректор одного из ООО, зарегистрированных в Волгограде, выводили в подконтрольные организации, зарегистрированные в оффшорах, деньги и ликвидное имущество, намеренно тем самым обанкротив предприятие и не выплатив долги кредиторам.

Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил более 1,3 млрд рублей.

Гендиректор заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал свою вину. Его обвинили в преднамеренном банкротстве и приговорили к двум годам колонии.

Учредителя обвинили в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Ему вынесли гораздо более суровый приговор — семь лет колонии общего режима.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый вирус уничтожает смартфоны, добывая криптовалюту
Почему Эстония бросила эстонцев в Крыму
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сокращает число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Опубликован логотип, под которым Россия может выступить на ОИ
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему Решение МПК еще на месяц оставить в силе отстранение ПКР, скорее всего, значит: наши паралимпийцы будут лишены права выступать на Играх в Пхенчхане с флагом и гимном
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь