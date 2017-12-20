В Волгограде двух коммерсантов осудили за банкротство и мошенничество

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжского УМВД России на транспорте, стражи порядка установили, что учредитель и гендиректор одного из ООО, зарегистрированных в Волгограде, выводили в подконтрольные организации, зарегистрированные в оффшорах, деньги и ликвидное имущество, намеренно тем самым обанкротив предприятие и не выплатив долги кредиторам.