В Волгограде двух коммерсантов осудили за банкротство и мошенничество
В Волгограде вынесли приговор в отношении гендиректора и учредителя одного из ООО, обвиняемых в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.
В Волгограде вынесли приговор в отношении гендиректора и учредителя одного из ООО, обвиняемых в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил более 1,3 млрд рублей.
Гендиректор заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал свою вину. Его обвинили в преднамеренном банкротстве и приговорили к двум годам колонии.
Учредителя обвинили в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Ему вынесли гораздо более суровый приговор — семь лет колонии общего режима.