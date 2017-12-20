Подпольный цех по производству алкоголя закрыли в Приангарье

В поселке Тельма 15 декабря полицейские при участии СОБРа в поселке Тельма Усольского района пресекли подпольную деятельность цеха по нелегальному производству и сбыту алкоголя в Иркутской области. В помещении предприятия нашли установку по производству алкогольной продукции, станку по закатке и закупориванию пробками бутылок, более 4 тонн сырья, хранящегося в 200-литровых пластиковых бочках, из которых в последующем изготавливалось спиртное.