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11:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

Подпольный цех по производству алкоголя закрыли в Приангарье

Заведено уголовное дело.

В Усольском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной розничной продажи алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В поселке Тельма 15 декабря полицейские при участии СОБРа в поселке Тельма Усольского района пресекли подпольную деятельность цеха по нелегальному производству и сбыту алкоголя в Иркутской области. В помещении предприятия нашли установку по производству алкогольной продукции, станку по закатке и закупориванию пробками бутылок, более 4 тонн сырья, хранящегося в 200-литровых пластиковых бочках, из которых в последующем изготавливалось спиртное.

Во время обыска следователи нашли и изъяли более 10 000 этикеток производителей, более 15 500 единиц стеклянной и пластиковой тары, более 10 000 пробок. Также обнаружено более 190 л незаконно произведенного алкоголя.

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