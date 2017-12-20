Верховный суд Башкирии ужесточил приговор банде вымогателей

Как сообщает прокуратура республики, Салаватским городским судом пятеро местных жителей признаны виновными в вымогательстве с применением насилия (ч.3 ст. 163 УК РФ).

Установлено, что 54-летний Юрий Елизаров, 38-летний Максим Сердюк, 45-летний Андрей Чежидов, 26-летний Семен Костюк и 28-летний Евгений Брылев в декабре 2015 года составили преступную группировку, с целью вымогательства крупной денежной суммы у местного предпринимателя, который выиграл тендер на капремонт кровли жилых домов. Они вымогали у него 950 тыс рублей, угрожая физической расправой и применяя силу.

-Члены группы подстроили столкновение автомобиля коммерсанта с транспортным средством их знакомого. После этого они устроили погоню за потерпевшим, в ходе которой последний не справился с управлением и опрокинул автомашину в кювет. Чтобы скрыться от злоумышленников бизнесмен несколько раз менял место жительства, арендуя квартиры в Салавате и за его пределами, — говорится в сообщении прокуратуры.