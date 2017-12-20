Волгоградка похитила из бюджета области 1,4 миллиона рублей

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, подсудимая, пытаясь получить из бюджета региона деньги на строительство дома, предоставила в местную администрацию ложные документы, подтверждающие ее трудоустройство в одном из сел района — это было обязательным условием для получения субсидии.

Общая сумма социальной выплаты составила боле 1,4 миллиона рублей. На эти деньги подсудимая построила дом. Сейчас жилище арестовано в рамках уголовного дела и может быть продано для возмещения причиненного ущерба.