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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка похитила из бюджета области 1,4 миллиона рублей

Котовский районный суд вынес приговор Гоар Ахмади Гасоян, признанной виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, подсудимая, пытаясь получить из бюджета региона деньги на строительство дома, предоставила в местную администрацию ложные документы, подтверждающие ее трудоустройство в одном из сел района — это было обязательным условием для получения субсидии.

Общая сумма социальной выплаты составила боле 1,4 миллиона рублей. На эти деньги подсудимая построила дом. Сейчас жилище арестовано в рамках уголовного дела и может быть продано для возмещения причиненного ущерба.

Вину в содеянном женщина признала. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Вопрос о взыскании незаконно полученной субсидии будет решен после вступления приговора в законную силу.

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