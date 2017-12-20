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11:31 (мск), источник: Вести Иркутск

Убил, чтобы сходить в сауну. Рецидивиста осудили на 25 лет в Иркутске

Четверть века колонии строгого режима за ночь в сауне. Ради 15 тысяч рублей Владимир Григорьев совершил несколько преступлений, в том числе два убийства.

С растерянным взглядом подсудимый Владимир Григорьев ожидает приговор. Теперь клетка и наручники будут с ним ещё полжизни. 30-летний иркутянин — рецидивист и жестокий убийца. В марте этого года он расправился с двумя женщинами — хотел украсть у них деньги, чтобы сходить в сауну.

— Как оказались у них в квартире? Ну она позвала в гости. Вот, приехали.

Это кадры следственного эксперимента. Мужчина рассказывает о преступлениях, которые совершил в квартире у знакомой. Он познакомился с ней накануне. Между ними началсЯ роман. В день трагедии женщина пригласила Григорьева в гости. Он был пьян. Когда мужчина узнал, что подруга получила зарплату, попытался тайком забрать деньги. Но не удалось. Иркутянка заметила его попытки. Тогда Григорьев пришёл в ярость и задушил ее.

— Она подошла. Начала это самое. Я взял и вот так рукой, короче, ударил её.

Погибшая жила в квартире с сыном и его семьей. Накануне она представила им ухажёра. После убийства Григорьев вошёл в комнату к невестке женщины, надругался над ней и тоже задушил. И всё это на глазах у её маленьких сыновей. Их убийца не тронул. Затем до пяти утра Григорьев ждал отца детей, чтобы убить и этого свидетеля. Но мужчина был на работе. Прямо из квартиры преступник отправился в сауну. Добытых кровью 15ти тысяч рублей хватило, чтобы погулять с проституткой до утра. Вскоре его поймали полицейские.

— Злоумышленник ранее был осуждён за совершение 11 грабежей в отношении женщин. И буквально не прошло ещё и года, как он освободился из мест лишения свободы. И вновь совершает особо тяжкие преступления, — говорит прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области Татьяна Степанова.

Областной суд приговорил Владимира Григорьева к 25 годам лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.

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