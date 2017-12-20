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11:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пытавшийся задушить женщину свердловчанин сел на 10 лет

В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Богдановичского района, признав его виновным в покушении на убийство, причинении легкого вреда здоровью и краже. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В августе 2017 года пьяный обвиняемый пришел во двор одного из домов и совершил покушение на убийство женщины. Он порезал ее ножом и пытался задушить. Происходящее увидела взрослая дочь женщины и оттолкнула злоумышленника от матери. Тогда разъяренный мужчина ударил девушку по голове металлическим газовым ключом.

Кроме того установлено, что в тот же период обвиняемый похитил более 20 тысяч рублей с чужой банковской карты.

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