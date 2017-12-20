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11:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали подробности крупного пожара в многоэтажке на Маркса

Сегодня дознаватели МЧС выясняют причины крупного пожара — утром в многоэтажке на Титова загорелась квартира, эвакуировать пришлось жителей всего подъезда. Съемочная группа «Вестей» прибыла на место первой.

На пульт дежурных вызов поступил без пятнадцати девять, к этому моменту лоджия на четвертом этаже уже полыхала. Когда расчёты прибыли на место, огонь пополз вверх. Выводить жителей подъезда из дома начали в ту же минуту.

В подъезде — сильное задымление, без кислородных масок не обойтись. Всего в подъезде — около полусотни квартир. Уже через несколько минут эвакуировали всех, кто был внутри — 12 человек. К работе подключают автовышку, мощной струёй огонь сбивают с внешних стен здания, с помощью высотной техники натиск пламени ослабляют. Через полчаса в деле — уже семь пожарных расчётов.

Павел Винаков, руководитель пресс-службы МЧС России по Новосибирской области: «Тушение пожара осложнялось, прежде всего, нахождением людей на верхних этажах (им была необходима помощь, и она была должным образом оказана), а также наличием большого количества легковых автомобилей, которые не позволили быстро развернуть высотную технику для спасения людей из оконных проёмов».

Огнеборцы приступают к тушению изнутри. Брандспойты протянули на четвертый и пятый этажи. На ликвидацию огня ушло два часа.

Максим Шевченко, корреспондент: «В истинных причинах пожара сейчас разбираются дознаватели МЧС. Специалисты не называют даже предварительных версий. По словам жителей подъезда, жилец квартиры, где началось возгорание, незадолго до ЧП курил на лоджии».

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