«Вести» узнали подробности крупного пожара в многоэтажке на Маркса

На пульт дежурных вызов поступил без пятнадцати девять, к этому моменту лоджия на четвертом этаже уже полыхала. Когда расчёты прибыли на место, огонь пополз вверх. Выводить жителей подъезда из дома начали в ту же минуту.

В подъезде — сильное задымление, без кислородных масок не обойтись. Всего в подъезде — около полусотни квартир. Уже через несколько минут эвакуировали всех, кто был внутри — 12 человек. К работе подключают автовышку, мощной струёй огонь сбивают с внешних стен здания, с помощью высотной техники натиск пламени ослабляют. Через полчаса в деле — уже семь пожарных расчётов.

Павел Винаков, руководитель пресс-службы МЧС России по Новосибирской области: «Тушение пожара осложнялось, прежде всего, нахождением людей на верхних этажах (им была необходима помощь, и она была должным образом оказана), а также наличием большого количества легковых автомобилей, которые не позволили быстро развернуть высотную технику для спасения людей из оконных проёмов».

Огнеборцы приступают к тушению изнутри. Брандспойты протянули на четвертый и пятый этажи. На ликвидацию огня ушло два часа.