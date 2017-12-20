В Еманжелинске мировую судью жестоко избили во время прогулки

Нападение произошло в вечернее время вторника, 19 декабря. В это время судья гуляла на улице с собакой. Несколько молодых парней налетели на нее и стали избивать битами. У одного из нападавших был нож. Профессиональная деятельность жительницы Еманжелинска, как одна из версий жестокого нападения неизвестных.