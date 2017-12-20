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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Еманжелинске мировую судью жестоко избили во время прогулки

Шокирующий инцидент произошел в вечернее время.

В Еманжелинске произошло жестокое нападение и избиение мирового судьи. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации городской больницы.

— Случай нападения на представительницу закона подтверждается, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области. — Сейчас ведется интенсивный розыск злоумышленников, совершивших избиение человека.

Нападение произошло в вечернее время вторника, 19 декабря. В это время судья гуляла на улице с собакой. Несколько молодых парней налетели на нее и стали избивать битами. У одного из нападавших был нож. Профессиональная деятельность жительницы Еманжелинска, как одна из версий жестокого нападения неизвестных.

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