В Еманжелинске мировую судью жестоко избили во время прогулки
Шокирующий инцидент произошел в вечернее время.
Шокирующий инцидент произошел в вечернее время.
В Еманжелинске произошло жестокое нападение и избиение мирового судьи. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации городской больницы.
— Случай нападения на представительницу закона подтверждается, — рассказали в
Нападение произошло в вечернее время вторника, 19 декабря. В это время судья гуляла на улице с собакой. Несколько молодых парней налетели на нее и стали избивать битами. У одного из нападавших был нож. Профессиональная деятельность жительницы Еманжелинска, как одна из версий жестокого нападения неизвестных.