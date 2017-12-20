Вагон сбил пенсионера на станции Челябинск-Главный

Обстоятельства травмирования человека на станции Челябинск-Главный устанавливают сотрудники транспортной полиции города — инцидент произошел 19 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что 68-летний местный житель, возвращаясь домой после ночной смены, переходил железнодорожные пути в парке “А” станции в неустановленном для этого месте и был задет вагоном, спускаемым с горки. В результате удара мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать основной причиной травм и причинения вреда здоровью, а порой и гибели.