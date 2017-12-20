Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Артефакт из России, который хранится в маяке Колумба в Доминикане
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
В Крыму отреагировали на принятие в ООН украинской резолюции
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
11:30 (мск), источник: dostup1.ru

Вагон сбил пенсионера на станции Челябинск-Главный

Мужчина торопился домой после ночной смены и решил перейти пути в неустановленном месте.

Обстоятельства травмирования человека на станции Челябинск-Главный устанавливают сотрудники транспортной полиции города — инцидент произошел 19 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что 68-летний местный житель, возвращаясь домой после ночной смены, переходил железнодорожные пути в парке “А” станции в неустановленном для этого месте и был задет вагоном, спускаемым с горки. В результате удара мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать основной причиной травм и причинения вреда здоровью, а порой и гибели.

Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах: по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед пересечением рельсов необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Полиции помог застройщик: в микрорайоне «Ньютон» работает участковый пункт полиции
Житель Карталов предстанет перед судом за убийство 14-летнего подростка
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
США наложат санкции на Иран за продажу ракет
Названы имена членов инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
ЦИК обвинил Ходорковского в давлении из-за заявления про Путина
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Есть ли польза от соляных ламп и пещер: мнение врачей Истоки применения соленого воздуха в лечебных целях можно найти еще в Средневековье
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь