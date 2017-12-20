Вагон сбил пенсионера на станции Челябинск-Главный
Мужчина торопился домой после ночной смены и решил перейти пути в неустановленном месте.
Мужчина торопился домой после ночной смены и решил перейти пути в неустановленном месте.
Обстоятельства травмирования человека на станции
«Установлено, что 68-летний местный житель, возвращаясь домой после ночной смены, переходил железнодорожные пути в парке “А” станции в неустановленном для этого месте и был задет вагоном, спускаемым с горки. В результате удара мужчина получил закрытую
В настоящее время сотрудники
Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать основной причиной травм и причинения вреда здоровью, а порой и гибели.
Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах: по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед пересечением рельсов необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.