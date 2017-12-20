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11:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Косе осудили пьяного водителя мопеда, из-за которого погиб пассажир

Мужчину приговорили к трём годам колонии-поселения.

Косинский районный суд вынес приговор 33-лётнему мужчину, по вине которого погиб пассажир.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло летом этого года. Нетрезвый житель Косинского района на мопеде вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир мопеда скончался на месте от полученных травм. Как установили следователи, виновник ДТП не имел водительских прав.

Суд приговорил его к трём годам колонии-поселения.

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