В Косе осудили пьяного водителя мопеда, из-за которого погиб пассажир

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло летом этого года. Нетрезвый житель Косинского района на мопеде вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир мопеда скончался на месте от полученных травм. Как установили следователи, виновник ДТП не имел водительских прав.