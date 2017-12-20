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11:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Главу южноуральского поселения обвинили в земельной афере

Депутаты решат вопрос об его увольнении.

Главе Алишевского сельского поселения (Сосновский район) Раилю Габитову предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2013 году он незаконно передал в пользование знакомому земельный участок площадь 750 «квадратов» в поселке Трубный. В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на землю. Ущерб местному бюджету оценили в 140 тысяч рублей.

В настоящее время перед депутатами инициирован вопрос об увольнении Габитова. Расследование дела находится в завершающей стадии.

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