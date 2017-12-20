В Петербурге арестовали сиделку, подозреваемую в убийстве блокадницы

Источник: РИА Новости

Тело задушенной 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов по Варшавской улице. Подозреваемые в убийстве граждане Армении Размик Акобян и Сеник Нароян в минувший в четверг были заключены под стражу до 12 февраля.

В четверг в суд также поступило ходатайство об аресте сотрудницы еврейской благотворительной организации «Ева» Гусейновой, которая работала у убитой сиделкой. В настоящее время ей предъявлено обвинение в убийстве. Суд в минувший четверг продлил срок задержания Гусейновой на 72 часа, предоставив возможность собрать сведения о состоянии ее здоровья. На заседании в понедельник женщине в связи с потерей сознания была вызвана скорая помощь, ходатайство об аресте было возвращено следователю.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галины Гусейновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 13 февраля 2018 года. Обвиняемая вину не признает, утверждая, что ее подставили», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева пояснила РИА Новости, что заседание суда состоялось во вторник.