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12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону задержали 19-летнего закладчика наркотиков

Полиция Кировского района задержала молодого человека, которого считают подозреваемым в преступлении.

Местного жителя взяли с поличным, во время личного обыска у него нашли 17 пакетов с веществом светлого цвета (позже эксперты выяснили, что там находился n-метилэфедрон массой более восьми граммов).

Согласно версии стражей порядка, подозреваемый являлся так называемым закладчиком прятал дозы в тайники, а потом, после поступления денег от покупателя, сообщал через Интернет географические данные закладки.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, — пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

Если вина молодого человека будет доказана в суде, ему грозит серьезный срок в колонии от десяти до двадцати лет. Пока он находится в ожидании суда, который назначит ему меру пресечения на время расследования уголовного дела.

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