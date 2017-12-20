В центре Ростова-на-Дону задержали 19-летнего закладчика наркотиков

Местного жителя взяли с поличным, во время личного обыска у него нашли 17 пакетов с веществом светлого цвета (позже эксперты выяснили, что там находился n-метилэфедрон массой более восьми граммов).

Согласно версии стражей порядка, подозреваемый являлся так называемым закладчиком прятал дозы в тайники, а потом, после поступления денег от покупателя, сообщал через Интернет географические данные закладки.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, — пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.