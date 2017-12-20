В центре Ростова-на-Дону задержали 19-летнего закладчика наркотиков
Полиция Кировского района задержала молодого человека, которого считают подозреваемым в преступлении.
Полиция Кировского района задержала молодого человека, которого считают подозреваемым в преступлении.
Местного жителя взяли с поличным, во время личного обыска у него нашли 17 пакетов с веществом светлого цвета (позже эксперты выяснили, что там находился
Согласно версии стражей порядка, подозреваемый являлся так называемым закладчиком прятал дозы в тайники, а потом, после поступления денег от покупателя, сообщал через Интернет географические данные закладки.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, — пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.
Если вина молодого человека будет доказана в суде, ему грозит серьезный срок в колонии от десяти до двадцати лет. Пока он находится в ожидании суда, который назначит ему меру пресечения на время расследования уголовного дела.