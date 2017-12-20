Калининградские полицейские раскрыли ограбление разносчика пиццы

Как установили полицейские, злоумышленник заказал 3 коробки для своих друзей, а когда сотрудник пиццерии привез заказ, вырвал их из рук потерпевшего и убежал. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

Молодой человек обратился с заявлением в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Следственно-оперативная группа изъяла коробки. Выяснилось, что похищенной пиццей злоумышленник уже успел угостить своих друзей.