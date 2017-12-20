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12:38 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские полицейские раскрыли ограбление разносчика пиццы

Дознаватели отдела полиции № 3 городского УМВД возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего калининградца, ограбившего разносчика пиццы.

Как установили полицейские, злоумышленник заказал 3 коробки для своих друзей, а когда сотрудник пиццерии привез заказ, вырвал их из рук потерпевшего и убежал. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

Молодой человек обратился с заявлением в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Следственно-оперативная группа изъяла коробки. Выяснилось, что похищенной пиццей злоумышленник уже успел угостить своих друзей.

Действия задержанного квалифицированы по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он обещал возместить ущерб, нанесенный потерпевшему.

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