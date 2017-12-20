Калининградские полицейские раскрыли ограбление разносчика пиццы
Дознаватели отдела полиции № 3 городского УМВД возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего калининградца, ограбившего разносчика пиццы.
Дознаватели отдела полиции № 3 городского УМВД возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего калининградца, ограбившего разносчика пиццы.
Как установили полицейские, злоумышленник заказал 3 коробки для своих друзей, а когда сотрудник пиццерии привез заказ, вырвал их из рук потерпевшего и убежал. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.
Молодой человек обратился с заявлением в полицию, сотрудники
Действия задержанного квалифицированы по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он обещал возместить ущерб, нанесенный потерпевшему.