Хирургу одной из больниц Калининграда грозит лишение свободы

Источник: Комсомольская правда

Летом этого года в полицию Калининграда поступило сообщение о том, что кое-кто подделал справку, необходимую для получения водительского удостоверения. Участковые уполномоченные провели проверку: указанное медицинское заключение и впрямь оказалось липовым.

Поскольку информатор находился в одной из городских больниц, где именно нужно искать мошенника, было понятно изначально. Эксперты-почерковеды проделали тяжелую работу, сличая справки и бюллетени, заполненные характерным медицинским почерком. И пришли к выводу, что каракули на злополучной справке выведены рукой врача-хирурга.