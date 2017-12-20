Хирургу одной из больниц Калининграда грозит лишение свободы
Врач обвиняется в подделке справки, необходимой для получения водительских прав.
Врач обвиняется в подделке справки, необходимой для получения водительских прав.
Летом этого года в полицию Калининграда поступило сообщение о том, что
Поскольку информатор находился в одной из городских больниц, где именно нужно искать мошенника, было понятно изначально.
И вот теперь 54-летний медик является фигурантом уголовного дела о подделке документов с перспективой на пару следующих лет получить врачебную практику в