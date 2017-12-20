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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Хирургу одной из больниц Калининграда грозит лишение свободы

Врач обвиняется в подделке справки, необходимой для получения водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Летом этого года в полицию Калининграда поступило сообщение о том, что кое-кто подделал справку, необходимую для получения водительского удостоверения. Участковые уполномоченные провели проверку: указанное медицинское заключение и впрямь оказалось липовым.

Поскольку информатор находился в одной из городских больниц, где именно нужно искать мошенника, было понятно изначально. Эксперты-почерковеды проделали тяжелую работу, сличая справки и бюллетени, заполненные характерным медицинским почерком. И пришли к выводу, что каракули на злополучной справке выведены рукой врача-хирурга.

И вот теперь 54-летний медик является фигурантом уголовного дела о подделке документов с перспективой на пару следующих лет получить врачебную практику в какой-нибудь из исправительный колоний региона.

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