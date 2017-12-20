79-летний пенсионер застрелил односельчанина в Семеновском районе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.



Вечером 19 декабря в деревне Безводное подозреваемый поссорился со своим 64-летним гостем и выстрелил ему в грудь из ружья модели «ИЖ». Потерпевший скончался на месте.



Подозреваемый сознался в содеянном. По предварительной информации, ссора произошла из-за нежелания гостя уходить домой.



Ружье изъято. Возбуждено уголовное дело.



