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12:43 (мск), источник: Newsroom24.ru

79-летний пенсионер застрелил односельчанина в Семеновском районе

Подозреваемый сознался в содеянном.

79-летний пенсионер застрелил односельчанина в Семеновском районе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Вечером 19 декабря в деревне Безводное подозреваемый поссорился со своим 64-летним гостем и выстрелил ему в грудь из ружья модели «ИЖ». Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый сознался в содеянном. По предварительной информации, ссора произошла из-за нежелания гостя уходить домой.

Ружье изъято. Возбуждено уголовное дело.

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