В Челябинске в торговом комплексе скончался покупатель
Его тело находится в салоне сотовой связи на первом этаже супермаркета.
Его тело находится в салоне сотовой связи на первом этаже супермаркета.
Очевидцы пишут в социальных сетях о том, что сегодня в
— Вход и один, и второй завешаны материей, тело человека тоже накрыто, — пишет в соцсетях пользователь интернета. — Кругом полицейские в форме и в штатском. Люди работают. Жутко!
На данный момент никто из сотрудников ТРК ситуацию не прокомментировал, пока отказались от разъяснения ситуации и в правоохранительных органах. Ждем дальнейшего развития событий.