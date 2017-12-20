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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске в торговом комплексе скончался покупатель

Его тело находится в салоне сотовой связи на первом этаже супермаркета.

Очевидцы пишут в социальных сетях о том, что сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Родник» у кассы отдела сотовой связи скончался посетитель. Сейчас территория отдела продаж телефонов огорожена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

— Вход и один, и второй завешаны материей, тело человека тоже накрыто, — пишет в соцсетях пользователь интернета. — Кругом полицейские в форме и в штатском. Люди работают. Жутко!

На данный момент никто из сотрудников ТРК ситуацию не прокомментировал, пока отказались от разъяснения ситуации и в правоохранительных органах. Ждем дальнейшего развития событий.

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