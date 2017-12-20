В Челябинске в торговом комплексе скончался покупатель

Очевидцы пишут в социальных сетях о том, что сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Родник» у кассы отдела сотовой связи скончался посетитель. Сейчас территория отдела продаж телефонов огорожена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

— Вход и один, и второй завешаны материей, тело человека тоже накрыто, — пишет в соцсетях пользователь интернета. — Кругом полицейские в форме и в штатском. Люди работают. Жутко!