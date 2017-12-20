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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают женщину с несовершеннолетним ребенком

Даму объявили в федеральный розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 50-летнюю Светлана Сергиевскую. В Федеральной службе исполнения наказаний объяснили, что женщина скрылась от правосудия, сбежав из дома с ребенком.

Ранее Светлану Сергиевскую приговорили к пяти годам лишения свободы за целый список мошеннических действий. Будучи соучредителем одной из строительных компаний, она продолжала вести бизнес, несмотря на то, что ранее фирма сорвала сроки строительства здания.

В итоге она нанесла своим клиентам ущерба более чем на 50 миллионов рублей. Кроме того, пострадали и подрядные организации. Они получили ущерба на 17,5 миллионов.

Кроме того, Сергиевская под видом риэлтора получала деньги от жителей домов, подлежащих сносу, обещая им заселение в новое жилье. Их мошенница обманула более чем на 1,4 миллиона рублей.

Сразу после вынесения приговора ей дали отсрочку приговора до достижения ребенком 14 лет.

Если узнали эту женщину, пожалуйста, сообщите по этим телефонам — 279−58−30, 8−987−498−47−99.

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