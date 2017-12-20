В Башкирии разыскивают женщину с несовершеннолетним ребенком

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 50-летнюю Светлана Сергиевскую. В Федеральной службе исполнения наказаний объяснили, что женщина скрылась от правосудия, сбежав из дома с ребенком.

Ранее Светлану Сергиевскую приговорили к пяти годам лишения свободы за целый список мошеннических действий. Будучи соучредителем одной из строительных компаний, она продолжала вести бизнес, несмотря на то, что ранее фирма сорвала сроки строительства здания.

В итоге она нанесла своим клиентам ущерба более чем на 50 миллионов рублей. Кроме того, пострадали и подрядные организации. Они получили ущерба на 17,5 миллионов.

Кроме того, Сергиевская под видом риэлтора получала деньги от жителей домов, подлежащих сносу, обещая им заселение в новое жилье. Их мошенница обманула более чем на 1,4 миллиона рублей.

Сразу после вынесения приговора ей дали отсрочку приговора до достижения ребенком 14 лет.