В Петербурге лжеследователи похитили из квартиры 100 тысяч евро

Злоумышленники проникли в квартиру утром 19 декабря, представившись следователями. Хозяин в это время выходил на прогулку с собакой. Они связали 44-летнего петербуржца, его жену и 11-летнего сына и, угрожая пистолетом, потребовали отдать ключи от сейфа. Налетчики забрали 100 тысяч евро, два мобильника, наручные часы и скрылись.