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12:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге лжеследователи похитили из квартиры 100 тысяч евро

Четверо в масках ворвались в квартиру и связали трех человек.

Источник: Аргументы и факты

100 тысяч евро похитили четверо неизвестных из квартиры таможенного брокера на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Злоумышленники проникли в квартиру утром 19 декабря, представившись следователями. Хозяин в это время выходил на прогулку с собакой. Они связали 44-летнего петербуржца, его жену и 11-летнего сына и, угрожая пистолетом, потребовали отдать ключи от сейфа. Налетчики забрали 100 тысяч евро, два мобильника, наручные часы и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников.

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