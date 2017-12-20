На Кубани автобус насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части. На его верхней одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

— В результате происшествия 59-летний пешеход от полученных травм погиб на месте, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 18 декабря в Лабинском районе «шестерка» насмерть сбила пешехода. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-21061 наехал на пешехода, который шел вдоль проезжей части. На его верхней одежде не было световозвращающих элементов. В результате аварии 41-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.