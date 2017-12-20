Источник: Вести - Новосибирск

Полиция Новосибирска предупреждает о «риэлторах-мошенниках», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Схема мошенничества проста. Новосибирцы находят в интернете объявления о сдаче жилья в аренду. Как правило, цены в таких вариантах весьма привлекательны. После звонка выясняется, что вариант предоставлен агентством недвижимости и нужно приехать в офис для составления «договора аренды», который в действительности является договором на оказание информационных услуг.

«Квартиросъемщики вносят сумму первоначального взноса, остальные денежные средства за аренду квартиры, по условиям договора, необходимо отдать лично хозяину помещения. После подписания договора и оплаты денег граждане получают номер телефона хозяина квартиры, который в разговоре с ними подтверждает, что является собственником и ждет их по указанному адресу. Как только граждане собираются приехать в арендуемую квартиру, у собственника якобы возникают срочные дела в течение дня, на следующий день его телефон как правило отключен», — рассказали в МВД.

После граждане вновь обращаются в «агентство» и пишут заявления о возврате денег. «Агентство» принимает заявление и обещает вернуть всю сумму в срок от 2 до 14 дней.

«В дальнейшем, по истечении месяца, “агентство” меняет свое местонахождение, арендуя офис в другом месте, и денежные средства не возвращает», — отметили в МВД.

Сейчас полиция ищет доказательства о противоправной деятельности подобных лжеагентств.