Генпрокуратура начала проверку дел о шпионских устройствах

Поводом для проверки стало возбужденное в Зауралье дело против фермера Евгения Васильева, купившего по интернету GPS-трекер для отслеживания передвижений своей коровы.
«По инициативе ведомства проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — пояснили в Генпрокуратуре. Господин Куренной уточнил, что проверка находящихся в производстве дел может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги планируется огласить уже в следующем году.
Проверка генпрокуратуры началась после пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой главу государства спросили об уголовном деле против фермера. Евгению Васильеву грозит четыре года тюрьмы. Сам фермер виновным себя не считает и вину признавать отказывается, объясняя, что GPS-трекеры свободно продаются в интернете и рекламируется по телевизору.