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13:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Генпрокуратура начала проверку дел о шпионских устройствах

Генпрокуратура России начала масштабную проверку всех уголовных дел по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), заявил телеканалу RT представитель ведомства Александр Куренной.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для проверки стало возбужденное в Зауралье дело против фермера Евгения Васильева, купившего по интернету GPS-трекер для отслеживания передвижений своей коровы.

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«По инициативе ведомства проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — пояснили в Генпрокуратуре. Господин Куренной уточнил, что проверка находящихся в производстве дел может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги планируется огласить уже в следующем году.

Проверка генпрокуратуры началась после пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой главу государства спросили об уголовном деле против фермера. Евгению Васильеву грозит четыре года тюрьмы. Сам фермер виновным себя не считает и вину признавать отказывается, объясняя, что GPS-трекеры свободно продаются в интернете и рекламируется по телевизору.

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