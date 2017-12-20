Генпрокуратура начала проверку дел о шпионских устройствах

Источник: РИА "Новости"

Поводом для проверки стало возбужденное в Зауралье дело против фермера Евгения Васильева, купившего по интернету GPS-трекер для отслеживания передвижений своей коровы.

«По инициативе ведомства проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — пояснили в Генпрокуратуре. Господин Куренной уточнил, что проверка находящихся в производстве дел может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги планируется огласить уже в следующем году.