Уральца будут судить за то, что он залез в дом к девушке с цветами
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении несостоявшегося Ромео.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении несостоявшегося Ромео.
Местный житель 1995 года рождения обвиняется в том, что без ведома своей избранницы, залез к ней в дом, чтобы подарить вино и цветы.
Вечером 18 ноября молодой человек решил оставить в квартире понравившейся ему девушки подарки. «Он с помощью троса и автомобиля взломал оконную решетку, разбил стекло, проник в квартиру, где оставил бутылку вина и букет цветов», — рассказали в
Ухажер вину в свою полностью признал. Санкция инкриминируемой ему статьи «нарушение неприкосновенности жилища» (ч. 1 ст. 139 УК РФ) предусматривает в наказание в виде обязательных либо исправительных работ.