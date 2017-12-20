Уральца будут судить за то, что он залез в дом к девушке с цветами

Местный житель 1995 года рождения обвиняется в том, что без ведома своей избранницы, залез к ней в дом, чтобы подарить вино и цветы.

Вечером 18 ноября молодой человек решил оставить в квартире понравившейся ему девушки подарки. «Он с помощью троса и автомобиля взломал оконную решетку, разбил стекло, проник в квартиру, где оставил бутылку вина и букет цветов», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.