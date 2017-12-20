На Урале совершено покушение на судью
В городе Еманжелинске Челябинской области разыскивают неизвестного, совершившего вооруженное нападение на мирового судью.
В городе Еманжелинске Челябинской области разыскивают неизвестного, совершившего вооруженное нападение на мирового судью.
Пострадавшая госпитализирована с ножевым ранением, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.
— Вчера вечером около одного из домов по улице Северная в городе Еманжелинске неизвестный нанес несколько ударов руками и ножевое ранение мировому судье судебного участка, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — Есть основания предполагать, что покушение связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия (часть 4 статьи 296 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы.
Следователями СК и совместно с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД региона проводится комплекс
Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления Денисом Чернятьевым, отметили в СК региона.