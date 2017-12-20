Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина заявила о начале «освобождения» Крыма
Россияне подвели секс-итоги года
Мэр Ставрополя прокомментировал прогремевший в многоэтажке взрыв
Назван средний чек предновогоднего корпоратива
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:45 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале совершено покушение на судью

В городе Еманжелинске Челябинской области разыскивают неизвестного, совершившего вооруженное нападение на мирового судью.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшая госпитализирована с ножевым ранением, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

— Вчера вечером около одного из домов по улице Северная в городе Еманжелинске неизвестный нанес несколько ударов руками и ножевое ранение мировому судье судебного участка, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — Есть основания предполагать, что покушение связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия (часть 4 статьи 296 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Следователями СК и совместно с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД региона проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления и установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления Денисом Чернятьевым, отметили в СК региона.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Кремле считают формулировки резолюции ООН по Крыму неправильными
Орешкин: Ипотечные ставки обновили исторический рекорд падения
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Сбой в работе касс парализовал работу торговых сетей и заправок
ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Памфилова сочла заявление Ходорковского давлением на ЦИК
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь