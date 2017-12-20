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12:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми гендиректора стройфирмы будут судить за 34-миллионный долг

По зарплате.

В суд передано уголовное дело в отношении гендиректора крупной строительно-монтажной организации Перми. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты, сообщили «Уралинформбюро» в СКР.

Больше полугода — с октября 2016-го по май 2017 года — 323 работника предприятия не видели зарплаты. Но на расчетных счетах организации деньги были в достаточном объеме. Общая сумма задолженности превысила 34,4 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый задолженность погасил. Он признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию.

Следователи удовлетворили ходатайство и просят суд выписать обвиняемому штраф.

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