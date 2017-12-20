В Перми гендиректора стройфирмы будут судить за 34-миллионный долг
По зарплате.
По зарплате.
В суд передано уголовное дело в отношении гендиректора крупной
Больше полугода — с октября 2016-го по май 2017 года — 323 работника предприятия не видели зарплаты. Но на расчетных счетах организации деньги были в достаточном объеме. Общая сумма задолженности превысила 34,4 миллиона рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый задолженность погасил. Он признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию.
Следователи удовлетворили ходатайство и просят суд выписать обвиняемому штраф.