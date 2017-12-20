Дело о мошенничестве при продаже квартиры завели в Ростове-на-Дону
Уголовное дело о мошенничестве при продаже квартиры возбуждено в
Уголовное дело о мошенничестве при продаже квартиры возбуждено в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на 60-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый предложил ростовчанке помощь в продаже ее квартиры.
Мужчина нашел покупателя, а при оформлении договора