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12:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о мошенничестве при продаже квартиры завели в Ростове-на-Дону

Уголовное дело о мошенничестве при продаже квартиры возбуждено в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на 60-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый предложил ростовчанке помощь в продаже ее квартиры.

Мужчина нашел покупателя, а при оформлении договора купли-продажи недвижимости утаил действительную сумму сделки, присвоив себе около 200 тыс. рублей.

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