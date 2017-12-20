На улице Маршала Новикова аварийщики ищут причины аварии на трубопроводе

Как сообщают в «Водоканале», чтобы остановить поток, рабочим понадобилось два часа. За это время дорога превратилась в реку, а проезжающие автобусы провоцировали настоящее цунами. Больше всего не повезло припаркованным автомобилям. Этот дом, по словам местных жителей, попадает в коммунальные сводки уже второй раз за неделю. 13 декабря там также прорвало трубу с холодной водой, но с другой стороны здания: тогда в образовавшуюся промоину провалился автомобиль.