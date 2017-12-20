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12:49 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

На улице Маршала Новикова аварийщики ищут причины аварии на трубопроводе

Сегодня коммунальные службы начнут ремонт в Приморском районе. На улице Маршала Новикова, у дома № 2, предстоит найти трубу, из-за которой минувшей ночью случился потоп. Примерно за час до полуночи там из-под асфальта забил фонтан. По словам очевидцев, холодная вода заливала улицу больше часа.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Как сообщают в «Водоканале», чтобы остановить поток, рабочим понадобилось два часа. За это время дорога превратилась в реку, а проезжающие автобусы провоцировали настоящее цунами. Больше всего не повезло припаркованным автомобилям. Этот дом, по словам местных жителей, попадает в коммунальные сводки уже второй раз за неделю. 13 декабря там также прорвало трубу с холодной водой, но с другой стороны здания: тогда в образовавшуюся промоину провалился автомобиль.

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