В Поворино у парка Победы нашли тело пенсионера

Сотрудники скорой помощи нашли тело 61-летнего мужчины в районе парка Победы в Поворино в 8:35 понедельника, 18 декабря. Медики проезжали мимо. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший инспектор штаба ОМВД России по Поворинскому району Марина Морозова в среду, 20 декабря.