В Поворино у парка Победы нашли тело пенсионера
Мужчину обнаружили сотрудники скорой помощи.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Мужчину обнаружили сотрудники скорой помощи.
Сотрудники скорой помощи нашли тело 61-летнего мужчины в районе парка Победы в Поворино в 8:35 понедельника, 18 декабря. Медики проезжали мимо. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший инспектор штаба ОМВД России по Поворинскому району Марина Морозова в среду, 20 декабря.
Полицейские, прибывшие на место, не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Личность умершего установили.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.