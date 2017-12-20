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13:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Поворино у парка Победы нашли тело пенсионера

Мужчину обнаружили сотрудники скорой помощи.

Сотрудники скорой помощи нашли тело 61-летнего мужчины в районе парка Победы в Поворино в 8:35 понедельника, 18 декабря. Медики проезжали мимо. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший инспектор штаба ОМВД России по Поворинскому району Марина Морозова в среду, 20 декабря.

Полицейские, прибывшие на место, не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Личность умершего установили.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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