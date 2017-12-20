В Молдове маршрутка с пассажирами вылетела с трассы: Серьезно пострадала женщина

На Ботанике пьяный водитель на «зебре» сбил двух женщин с детьми

По сообщениям полиции, водитель транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter потерял управление, выехал в канаву и перевернулся.

В результате ДТП 33-летняя женщина была госпитализирована. Пострадавшую в срочном порядке доставили в медицинское учреждение в реанимационное отделение.