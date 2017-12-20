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14:24 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове маршрутка с пассажирами вылетела с трассы: Серьезно пострадала женщина

Авария произошла при выезде из села Буджак, маршрутка направлялась в Кишинев.

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По сообщениям полиции, водитель транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter потерял управление, выехал в канаву и перевернулся.

В результате ДТП 33-летняя женщина была госпитализирована. Пострадавшую в срочном порядке доставили в медицинское учреждение в реанимационное отделение.

На данный момент правоохранительные органы выясняют причины аварии.

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