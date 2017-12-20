В Молдове маршрутка с пассажирами вылетела с трассы: Серьезно пострадала женщина
Авария произошла при выезде из села Буджак, маршрутка направлялась в Кишинев.
Авария произошла при выезде из села Буджак, маршрутка направлялась в Кишинев.
По сообщениям полиции, водитель транспортного средства
В результате ДТП 33-летняя женщина была госпитализирована. Пострадавшую в срочном порядке доставили в медицинское учреждение в реанимационное отделение.
На данный момент правоохранительные органы выясняют причины аварии.