Электронагрузка на Челябинском тракторном заводе понижена из-за нештатной ситуации

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Снижение электрической нагрузки на 22 мегаватта произошло утром на Челябинском тракторном заводе (ООО «ЧТЗ-Уралтрак», в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех»), причиной стала нештатная ситуация на подстанции, сообщает в понедельник ситуационно- аналитический центр Министерства энергетики РФ.

«В 10:05 [мск] на подстанции 110 кВ “Гусеничная” ООО “ЧТЗ-Уралтрак” при производстве переключений по выводу в ремонт выключателя 110 кВ трансформатора <…> трансформатор 3 Т отключился действием защиты. <…> Произошло снижение нагрузки ООО “ЧТЗ-Уралтрак” на 22 МВт», — говорится в сообщении.

В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы. Комментарием пресс-службы предприятия ТАСС не располагает.