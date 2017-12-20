«Мафиозные разборки»: в Румынии стреляли по автобусу из Молдовы

Источник: Sputnik.md

Встревоженный свидетель стычки сообщил, что неизвестный мужчина выстрелил несколько раз по пассажирам автобуса. Также сообщалось о взрыве гранаты.

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Румынская полиция оперативно сработала по сценарию подавления «разборок» между мафиозными бандформированиями. Автобус остановили близ города Деж уезда Клуж и провели операцию по захвату. Водитель и пассажиры были задержаны.

Однако как выяснилось в результате полицейского расследования, причиной стрельбы стали не «разборки» мафиозных группировок, а конфликт двух водителей, не поделивших дорогу.

Водителю легковушки с румынскими номерами не понравилось, что микроавтобус не уступил право проезда. В ходе ссоры пассажир машины, 23-летний мужчина, вынул газовый пистолет и несколько раз выстрелил по молдавскому «бусику».