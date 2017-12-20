Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Борт с 274 пассажирами не долетел до Парижа из-за утечки топлива
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Не то окно: ошибки знаменитостей в интернете
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Парень похудел на 77 килограммов, устав от лишнего веса
Кристина Орбакайте позирует в блестящем платье Julia Day
46-летняя Лера Кудрявцева вызвала критику фанатов - СМИ
Собчак о семейной жизни: Я боюсь своего мужа
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
14:26 (мск), источник: Sputnik.md

«Мафиозные разборки»: в Румынии стреляли по автобусу из Молдовы

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Как сообщают румынские СМИ, повышенную боевую готовность объявили в уездах Клуж, Сэлаж и Бистрица-Нэсэуд после того как в службу спасения 112 поступил звонок о нападении на микроавтобус с молдавскими номерами, который двигался по национальной трассе DN1 в сторону границы.

Источник: Sputnik.md

Встревоженный свидетель стычки сообщил, что неизвестный мужчина выстрелил несколько раз по пассажирам автобуса. Также сообщалось о взрыве гранаты.

Читайте также
В Италии молдаванка «въехала» в здание аптеки и скрылась с места аварии

Румынская полиция оперативно сработала по сценарию подавления «разборок» между мафиозными бандформированиями. Автобус остановили близ города Деж уезда Клуж и провели операцию по захвату. Водитель и пассажиры были задержаны.

Однако как выяснилось в результате полицейского расследования, причиной стрельбы стали не «разборки» мафиозных группировок, а конфликт двух водителей, не поделивших дорогу.

Водителю легковушки с румынскими номерами не понравилось, что микроавтобус не уступил право проезда. В ходе ссоры пассажир машины, 23-летний мужчина, вынул газовый пистолет и несколько раз выстрелил по молдавскому «бусику».

Пассажирам легкового автомобиля были предъявлены обвинения в контрабанде газового оружия. Как выяснилось, газовый пистолет и 50 патронов к нему были ввезены в Румынию незаконно. Румынские граждане были задержаны на 60 дней.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Молдову идут морозы точный прогноз погоды на 21 и 22 декабря
Молдаване по-другому будут менять валюту: что задумали в парламенте
В работе касс торговых сетей и заправок произошел сбой
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь