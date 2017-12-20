«Мафиозные разборки»: в Румынии стреляли по автобусу из Молдовы
КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Как сообщают румынские СМИ, повышенную боевую готовность объявили в уездах Клуж, Сэлаж и
КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Как сообщают румынские СМИ, повышенную боевую готовность объявили в уездах Клуж, Сэлаж и
Встревоженный свидетель стычки сообщил, что неизвестный мужчина выстрелил несколько раз по пассажирам автобуса. Также сообщалось о взрыве гранаты.
Румынская полиция оперативно сработала по сценарию подавления «разборок» между мафиозными бандформированиями. Автобус остановили близ города Деж уезда Клуж и провели операцию по захвату. Водитель и пассажиры были задержаны.
Однако как выяснилось в результате полицейского расследования, причиной стрельбы стали не «разборки» мафиозных группировок, а конфликт двух водителей, не поделивших дорогу.
Водителю легковушки с румынскими номерами не понравилось, что микроавтобус не уступил право проезда. В ходе ссоры пассажир машины, 23-летний мужчина, вынул газовый пистолет и несколько раз выстрелил по молдавскому «бусику».
Пассажирам легкового автомобиля были предъявлены обвинения в контрабанде газового оружия. Как выяснилось, газовый пистолет и 50 патронов к нему были ввезены в Румынию незаконно. Румынские граждане были задержаны на 60 дней.