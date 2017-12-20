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14:26 (мск), источник: Actualitati.md

Кишиневская полиция задержала банду наркоторговцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых молодых людей в возрасте от 24 до 28 лет.

Задержание произошло во время патрулирования парков секторов Буюканы и Чеканы. Молодых людей подозревают в сбыте наркотиков.

При обысках у них обнаружили медицинские шприцы и наркотики растительного происхождения, все это отправили на экспертизу.

В том случае, если суд признает вину задержанных, им грозит до 5 лет тюремного заключения.

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