Кишиневская полиция задержала банду наркоторговцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых молодых людей в возрасте от 24 до 28 лет.
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых молодых людей в возрасте от 24 до 28 лет.
Задержание произошло во время патрулирования парков секторов Буюканы и Чеканы. Молодых людей подозревают в сбыте наркотиков.
При обысках у них обнаружили медицинские шприцы и наркотики растительного происхождения, все это отправили на экспертизу.
В том случае, если суд признает вину задержанных, им грозит до 5 лет тюремного заключения.