Кражу более 200 тысяч рублей из автомобиля раскрыли в Батайске
Кражу более 200 тысяч рублей из автомобиля раскрыли полицейские в Батайске.
Кражу более 200 тысяч рублей из автомобиля раскрыли полицейские в Батайске.
Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил о краже барсетки с деньгами из салона его иномарки.
В ходе
Как выяснили правоохранители, задержанный увидел барсетку в салоне автомобиля и похитил ее, разбив кирпичом заднее стекло иномарки.
В настоящее время на молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).