Кражу более 200 тысяч рублей из автомобиля раскрыли в Батайске

Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил о краже барсетки с деньгами из салона его иномарки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 28-летний житель Неклиновского района.

Как выяснили правоохранители, задержанный увидел барсетку в салоне автомобиля и похитил ее, разбив кирпичом заднее стекло иномарки.