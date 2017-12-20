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13:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу более 200 тысяч рублей из автомобиля раскрыли в Батайске

Кражу более 200 тысяч рублей из автомобиля раскрыли полицейские в Батайске.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил о краже барсетки с деньгами из салона его иномарки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 28-летний житель Неклиновского района.

Как выяснили правоохранители, задержанный увидел барсетку в салоне автомобиля и похитил ее, разбив кирпичом заднее стекло иномарки.

В настоящее время на молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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