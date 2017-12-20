В Сочи двух полицейских поймали на взятке в 150 тыс. рублей

Фигурантами дела стали двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции в Адлерском районе курорта. По версии следствия, один из них проводил оперативные мероприятия в отношении местной жительницы, которая якобы украла деньги. Во время беседы с женщиной полицейский сказал, что за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и не привлечение ее к уголовной ответственности необходимо передать им в качестве взятки 150 тыс. рублей. О предложении женщина сообщила в правоохранительные органы.