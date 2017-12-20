Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Как ездить по снегу и льду, чтобы не попасть в аварию
«Девочка с большими глазами»: СМИ о судьбе Натальи Вавиловой
Звезда «Битвы экстрасенсов» будет баллотироваться в президенты
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Молодые россияне почти перестали бывать в ночных клубах
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Лесные пожары в Калифорнии
16:59 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи двух полицейских поймали на взятке в 150 тыс. рублей

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, их заподозрили в получении взятки.

Фигурантами дела стали двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции в Адлерском районе курорта. По версии следствия, один из них проводил оперативные мероприятия в отношении местной жительницы, которая якобы украла деньги. Во время беседы с женщиной полицейский сказал, что за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и не привлечение ее к уголовной ответственности необходимо передать им в качестве взятки 150 тыс. рублей. О предложении женщина сообщила в правоохранительные органы.

«21 ноября 2017 года заявительница передала требуемую сумму полицейским, после чего они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

«В настоящее время в отношении сотрудников полиции принято решение об их увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как выглядит головной офис компании «Магнит»
Что влияет на климат Краснодара
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение Россия не предоставила доказательств, опровергающих выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь